Ermittlung wegen Sachbeschädigung : Unbekannter tritt Haustür ein

(Symbolbild) Die Polizei in St. Ingbert musste kürzlich wegen einer Sachbeschädigung ausrücken. Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Scherben und eine kaputte Haustür. Die Polizei in St. Ingbert sucht wegen Sachbeschädigung nach einem unbekannten Täter.

Wahrscheinlich mit zwei Fußtritten hat ein bisher unbekannter Täter die Eingangstür zu einem Wohnhaus in St. Ingbert beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei die innere Scheibe der Doppelverglasung von der Haustür zerstört. Trotzdem konnten die Beamten zwei Abdrücke einer Schuhsohle an der äußeren Scheibe sicherstellen Der Vorfall soll sich am Dienstagmorgen, 26. November, gegen 8.41 Uhr zugetragen haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung nach dem unbekannten Täter.