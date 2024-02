Blaulicht Heiligenwald Auto beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen: In der Zeit vom 13. Februar, 12 Uhr, bis zum 14. Februar, 0.30 Uhr, ist es auf dem Parkplatz der Sachsenkreuzhalle in Heiligenwald zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw der Marke VW gekommen. An dem Fahrzeug wurde laut Polizeibericht die Heckscheibe eingeschlagen und die Heckklappe an mehreren Stellen eingedellt.