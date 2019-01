später lesen Blaulicht Unbekannter zerkratzt Auto FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Geärgert hat sich ein 49-jähriger Namborner, als er zu seinem roten Ford Fiesta kam, den er am Dienstag in St. Wendel auf einem Parkplatz neben dem Cusanus-Haus in der Josefstraße abgestellt hatte. Von Melanie Mai