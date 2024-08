Kripo ermittelt Tödlicher Arbeitsunfall bei Saarstahl in Völklingen – Frau stirbt im Werk

Eine Frau ist nach einem Arbeitsunfall gestorben. Sie erlag ihren schweren Verletzungen, die sie am späten Dienstagabend, 20. August, erlitten hatte. Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung bestätigt Stephan Laßotta, Sprecher beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken. Demnach ermitteln jetzt seine Kollegen der Kriminalpolizei (Kripo) bei Saarstahl in Völklingen. Unterstützung kam auch von Fachkräften für Eisenbahn-Berriebsunfälle der Bundespolizei.