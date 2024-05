Am Kaiser-Friedrich-Ring Überflutetes Parkhaus in Saarlouis löst Großeinsatz der Feuerwehr aus (mit Fotos)

Die Saarlouiser Feuerwehr ist am Donnerstag, 16. Mai, gegen 11.30 Uhr zu einem Großeinsatz in den Kaiser-Friedrich-Ring ausgerückt. Begleitet wurde sie vom THW, der Gewerksfeuerwehr von Dillinger, den Stadtwerken Saarlouis und dem Betriebshof Saarlouis. Ziel war das Parkhaus am Ring. Hier sind durch den nächtlichen Starkregen die beiden unteren Ebenen überflutet worden. Jetzt versuchen die Hilfskräfte, das Wasser aus den überfluteten Etagen zu pumpen. Der Einsatz dauert noch an. Im Moment sind rund 100 Personen daran beteiligt.