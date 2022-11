Einsatz in Picard : Streit in Saarlouis eskaliert: Polizei ermittelt wegen versuchtem Totschlags (Fotostrecke)

Update Saarlouis In Saarlouis Picard ist offenbar ein Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei wurde ein 34-jähriger Mann schwer am Hals verletzt. Was bisher bekannt ist.

In Saarlouis ist am Sonntagmorgen ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. In der Dorfstraße im Saarlouiser Stadtteil Picard gerieten um kurz nach acht Uhr zwei Männer, 32 und 34 Jahre alt, in Streit – offenbar beide Bewohner eines Mehrparteienhauses. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei der 34-Jährige schwer „im Kopf- und Halsbereich“ verletzt. Zum Auslöser des Streits und zur Tatwaffe laufen derzeit die Ermittlungen.

Versuchter Totschlag in Saarlouis: Blutverschmierte Kleidung am Tatort

Berichte, wonach einer der beiden Männer auf die andere Person mit einem Messer eingestochen haben soll, konnte die Polizei am Sonntagmittag noch nicht bestätigen. Auf Fotos vom Tatort sind allerdings blutverschmierte Gegenstände und Kleidung zu sehen.