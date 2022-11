Vorfall in Saarlouis Picard : Streit zwischen Nachbarn endet blutig (Bilder vom Polizeieinsatz)

Saarlouis In Saarlouis Picard ist offenbar ein Nachbarschaftsstreit zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei wurden beide Beteiligte verletzt. Was bisher bekannt ist.

In Saarlouis ist am Sonntagmorgen ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. In der Dorfstraße im Saarlouiser Stadtteil Picard gerieten um kurz nach acht Uhr zwei Männer in Streit – offenbar beide Bewohner eines Mehrparteienhauses. Die Polizei bestätigte auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung einen solchen Vorfall. Beide Männer wurden inzwischen ins Krankenhaus eingeliefert.