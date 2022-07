Bilder zeigen Trümmerfeld : Mehrere Menschen bei schwerer Kollision mit Streifenwagen in Saarlouis verletzt

Foto: BeckerBredel 16 Bilder Streifenwagen beteiligt: Schwerer Unfall in der Henry-Ford-Straße in Saarlouis

Update Saarlouis Ein schwerer Unfall in Saarlouis hat am späten Freitagabend zu einer mehrstündigen Sperrung der B 51 geführt. Ein Streifenwagen der Saarlouiser Inspektion und ein Pkw kollidierten hier an der Kreuzung am Röderberg. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Bei einem schweren Unfall am späten Freitagabend im Kreuzungsbereich der Lorisstraße zwischen Dillingen und Saarlouis nach der Ausfahrt der A 8 Dillingen-Süd sind mehrere Personen verletzt worden. Die Unfallstelle musste über mehrere Stunden gesperrt werden.

Am Unfall beteiligt war ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Saarlouis. Laut einer Mitteilung des Landespolizeipräsidiums war der Streifenwagen im Rahmen eines Einsatzes von Dillingen zurück nach Saarlouis zur Dienststelle unterwegs. Im Streifenwagen befanden sich eine 26-jährige Fahrerin, zwei Einsatzkräfte und eine zuvor in Dillingen festgenommene Person. Die Kollision ereignete sich, als ein 30-Jähriger an der Ausfahrt Dillingen-Süd der A 8 abfuhr und zeitgleich zu dem Streifenwagen in den Kreuzungsbereich am Röderberg einfuhr.

Die Fahrzeuge kollidierten, der Streifenwagen wurde auf die Gegenfahrbahn gestoßen. Dort kollidierte der Einsatzwagen mit einem auf der Linksabbiegerspur wartenden Pkw, der auf die A 8 auffahren wollte.

Alle vier Insassen des Streifenwagens wurden durch die Kollision verletzt. Auch der 30-jährige Fahrer aus dem anderen Wagen erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in eine der umliegenden Kliniken gebracht werden. Laut Polizei ist keine der Verletzung schwer oder lebensgefährlich.

Neben den drei Wagen wurde auch ein vierter Pkw durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Unfall wurde in der Folge von der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach aufgenommen. Der Grund dafür: die Beteiligung eines Fahrzeuges der Inspektion Saarlouis. Aus Neutralitätsgründen wird der Unfall in solchen Fällen von einer anderen Inspektion behandelt.

Die Ermittlungen in dem Unfall laufen derweil weiter. Laut Landespolizeipräsidium sei der genaue Unfallhergang noch zu klären. Neben den Auswertungen der Spuren stünden noch Befragungen der Beteiligten und Zeugen sowie das Prüfen der äußeren Gegebenheiten des Unfalles und das ordnungsgemäße Funktionieren der Ampelanlage an.