Drei Polizisten leicht verletzt Trauernde Angehörige lösen Polizei-Großeinsatz in Saarlouiser Krankenhaus aus

In Saarlouis haben trauernde Angehörige einer verstorbenen Patientin im Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth am Montag, 5. August, einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Entsprechende Informationen bestätigt ein Sprecher der polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung.