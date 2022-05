Mann sitzt in U-Haft : Schwere Körperverletzung und Raub – Polizei verhaftet 20-Jährigen aus Saarlouis-Roden

Mann sitzt in U-Haft

Saarlouis-Roden Am Montagmorgen nahm die Polizei aus Saarlouis-Roden einen 20-Jährigen fest. Vorausgegangen waren intensive Ermittlungen. Dem Mann wird unter anderem schwere Körperverletzung in mehreren Fällen und Raub vorgeworfen.

Polizisten aus Saarlouis und Völklingen haben einen gewalttätigen 20-jährigen Mann aus Saarlouis-Roden festgenommen. Der Heranwachsende wehrte sich laut Polizei nicht gegen seine Verhaftung am Montagmorgen, 16. Mai.

Nach der Festnahme ordnete der Haftrichter noch am selben Tag die Untersuchungshaft gegen den 20-Jährigen an. Vorausgegangen waren intensive Ermittlungen der beiden Polizeiinspektionen in Völklingen und Saarlouis mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Der junge Mann ist laut Polizei für mehrere gefährliche Körperverletzungsdelikte und für eine Raubstraftat verantwortlich.