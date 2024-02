Tierische Rettungsaktion in Saarlouis Polizei und Feuerwehr befreien Babyschwan aus misslicher Lage

„Zur Unterstützung wurde umgehend die Freiwillige Feuerwehr aus Saarlouis alarmiert, die prompt an der Örtlichkeit erschienen“, so die Polizei. Die zeigten vollen Einsatz, stiegen mit einem Seil ausgestattet in die grüne Brühe und konnten das Gitter schließlich öffnen. Das aufgeregte Muttertier sei anfangs noch sehr nah beim Gitter gewesen, habe sich aber, als die Rettungsmission in Gang kam, zusammen mit der restlichen Schwanenfamilie einige Meter zurückgezogen und das Geschehen von dort aus beobachtet.