Öffentlichkeitsfahndung Trotz Suche mit Helikopter – Frau (89) aus Nalbach immer noch nicht gefunden

„Aufgrund ihres Alters könnte sich Frau Sommer in einer hilflosen Lage befinden“, heißt es in der Mitteilung. Personen, die Frau Sommer gesehen haben oder Auskünfte zu ihrem aktuellen Aufenthalt erteilen können, werden gebten, sich unter Telefon (0 68 31) 90 10 oder per E-Mail an pi-saarlouis@polizei.slpol.de bei der Polizei Saarlouis zu melden.