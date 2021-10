Unfallverursacher mit verkehrswidrigem Wendemanöver : Mutter und Kind bei Autounfall in Saarlouis verletzt

Foto: BeckerBredel

Saarlouis Am Samstagmittag sind in Saarlouis zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden eine Mutter und ihr Kind leicht verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Holtzendorffer Straße in Saarlouis. Hierbei kam es zur Kollision zweier Autos. Der Unfallverursacher soll laut Polizei auf dem Weg in Richtung Innenstadt gewesen sein. Im Bereich einer Bushaltestelle wendete er verkehrswidrig seinen Wagen und stieß mit dem daneben fahrenden Auto der 43-jäjhrigen Mutter und ihrem siebenjährigen Kind zusammen.

Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde dabei gegen den Mast einer Ampel geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Mutter und Kind kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Unfallverursacher und seine Beifahrerin blieben unverletzt.