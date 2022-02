Polizei gelingt Festnahme eines Verdächtigen : Kleidung und Parfumartikel für rund 1000 Euro gestohlen: Ladendieb-Trio in Saarlouis unterwegs

Saarlouis Am Mittwochnachmittag haben drei Ladendiebe in einem Kaufhaus und in einer Parfümerie in Saarlouis ihr Unwesen getrieben. Einer der mutmaßlichen Täter konnte von der Polizei nahe des Tatorts festgenommen werden.

Auf hochwertige Kleidungsstücke und zahlreiche Parfumartikel hatte es ein männliches Ladendiebstahl-Trio am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr abgesehen. Sie erbeuteten in einem Kaufhaus in Saarlouis und in einer Parfümerie im Bereich des „Kleinen Marktes“ laut Polizei Waren im Wert von rund 1000 Euro.

Eine Kaufhaus-Mitarbeiterin soll die Polizei über die Flucht mehrerer mutmaßlich männlicher Täter, die dem Verkaufspersonal „in verdächtiger Art und Weise“ auffielen informiert haben. Die drei Männer sollen mehrere hochwertige Kleidungsstücke aus der jeweiligen Warenauslage genommen haben und entfernten anschließend in den Umkleidekabinen die Sicherungsetiketten. Danach sollen sie sich teilweise mit dem Diebesgut eingekleidet haben und flüchteten aus dem Warenhaus.

Ein unbeteiligter Passant versuchte sich noch einem der mutmaßlichen Täter in den Weg zu stellen, um diesen an der Flucht zu hindern. Doch dies misslang, da der Zeuge laut Polizei gewaltsam von dem Mann zur Seite gestoßen wurde. Eine Fahndung wurde von der Polizei eingeleitet. Unweit des Tatortes konnte einer der mutmaßlichen Täter schließlich festgenommen werden. Die beiden anderen mutmaßlich Tatbeteiligten sind noch flüchtig.

Der 21-Jährige, tunesische Staatsbürger, trug laut Polizei eine neuwertige Jacke der Marke „Calvin Klein". Er führte zudem eine Tragetasche mit sich, in der sich zehn original verpackte Parfums der Marken „Armani“, „Chanel“ und „Dior“, befanden. Bei seiner Durchsuchung wurde auch ein Messer mit feststehender, circa sieben Zentimeter langer Klinge gefunden. Zudem stand er nach Auskunft der Polizei unter Drogeneinfluss.

Am Donnerstag ist der 21-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehl. Anschließend wurde der Tatverdächtige in die JVA Saarbrücken gebracht. Die Ermittlungen dauern an.