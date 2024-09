Polizei veröffentlicht Phantombild 87-Jährige um Wertsachen in fünfstelliger Höhe betrogen – Polizei fahndet nach dem Täter

Es war Mitte April, als sich ein Anrufer meldete und sich als Beamter der Polizei in Saarlouis ausgab. „Er erklärte ihr, dass der Enkel der Geschädigten eine Frau totgefahren habe und sich auf dem Revier befände. Weiterhin täuschte er vor, dass sie zur Vermeidung einer Untersuchungshaft des Enkels eine Kaution in Höhe einer fünfstelligen Summe leisten müsse. In der Annahme, amtlichen Anweisungen zu folgen und ihrem Enkel beistehen zu müssen, übergab die 87-Jährige daraufhin an eine ihr unbekannte männliche Person Bargeld in Höhe einer mittleren, fünfstelligen Summe sowie diverse Schmuckstücke, um einen Teil der geforderten Kaution zu decken“, beschreibt das Landespolizeipräsidium die Vorgehensweise. Das Dezernat für qualifizierte Vermögensdelikte ließ daraufhin ein Phantombild dieses Boten erstellen.