Einsatz in Karlsbrunn : Zielfahnder der Saar-Polizei nehmen drei ungarische Straftäter fest

(Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Saarbrücken Zielfahnder der saarländischen Polizei haben am Freitag drei ungarische Straftäter in Karlsbrunn festgenommen.

Zielfahndern des Landespolizeipräsidiums (LPP) Saarland haben am Freitag (7. Januar) drei ungarische Straftäter in einer Wohnung in Großrosseln-Karlsbrunn dingfest gemacht. Das teilte das LPP am Freitagabend mit. Das Dezernat Zielfahndung wurde im vergangenen Dezember von der Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken mit der Fahndung beziehungsweise Festnahme von drei Ungarn, gegen die europäische Haftbefehle der ungarischen Behörden bestanden, beauftragt.

Bei den gesuchten Personen handelt es sich um einen 50 Jahre alten Mann und seine beiden Söhne (29 und 26 Jahre alt). Die Söhne saßen bereits zehn Jahre, der Vater 13 Jahre in ungarischer Haft. Alle drei haben in Ungarn noch Haftstrafen zu verbüßen. Der 29-Jährige noch drei Jahre, der 26-Jährige zehn Jahre, der Vater fünf Jahre.

Nach Angaben der Polizei reichen ihre Taten in Ungarn von schwerer Körperverletzung, versuchtem Mord, schwerem Raub und bandenmäßigen Einbrüchen bis hin zur organisierten Kriminalität. „Die Familienmitglieder gelten als hochkriminell und gewalttätig“, teilte ein Polizeisprecher mit.

In den vergangenen Monaten lagen den ungarischen Behörden Hinweise vor, wonach sich die drei Männer im Saarland aufhalten könnten. Daraufhin übernahmen Zielfahnder des LPP Saarland den Fall. Durch intensive Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei Aufenthaltsorte im Saarland: in Altenkessel und in Karlsbrunn.

Die Hinweise verdichteten sich am heutigen Freitag dann auf ein Wohnhaus in Karlsbrunn, in dem sich zumindest einer der Gesuchten hätte aufhalten können. Beim Betreten der Wohnung im ersten Stock, standen die Zielfahnder dann allerdings gleich acht Ungarn gegenüber, unter ihnen befanden sich auch die drei gesuchten Männer. Der 26-jährige Gesuchte sprang beim Eintreffen der Polizei aus einem offenen Fenster aus ungefähr fünf Metern Höhe auf den darunter liegenden Gehweg und flüchtete zunächst zu Fuß.