Obduktion in Frankreich : Vermisste Frau aus Heusweiler offenbar getötet – Staatsanwaltschaft zieht Fall an sich

Die Gendarmerie hat wohl ihre Leiche entdeckt. Foto: Polizei Lebach

Update Heusweiler Es scheint traurige Gewissheit zu sein: Die seit Mitte September verschwundene Frau aus Heusweiler-Niedersalbach ist tot. Die Gendarmerie fand am Dienstag eine Leiche nahe der Grenze zum Saarland. Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen.

Als die Polizei mit ihrer Fahndung im Saarland an die Öffentlichkeit ging, hatte sie noch Hoffnung, Lieselotte S. lebend wiederzufinden. Das war am 27. Oktober. Da gingen die Ermittler davon aus, dass die 74-Jährige aus dem Heusweiler Ortsteil Niedersalbach womöglich verunglückt ist und irgendwo im Krankenhaus liegt.

Staatsanwaltschaft in Metz übernimmt den Fall

Doch diese Annahme zerschlug sich jetzt. Die Seniorin ist wohl tot. Davon geht die Kripo aus, nachdem französische Kollegen am Dienstagnachmittag, 8. November, in einem Haus des Départements Moselle eine Frauenleiche entdeckten. Bislang spreche alles dafür, dass es sich um die sterblichen Überreste der Gesuchten handelt.

Seit Freitag, 11. November, ist bekannt, dass die Hoheit über das Verfahren bei diesem mutmaßlichen Verbrechen die Staatsanwaltschaft in Metz an sich genommen hat – was die Ermittlungen auf französischer Seite unter anderem zum Fundort betrifft. Das teilt auf SZ-Anfrage ein Sprecher der saarländischen Polizeiinspektion mit.

In diesem Haus soll die Gendarmerie die Leiche der seit 19. September vermissten Heusweilerin (74) entdeckt haben. Es steht in der Rue de gare in Hargarten-aux-Mines nahe der saarländischen Grenze. Foto: Republicain Lorrain

Warum die Obduktion der Leiche in Frankreich ansteht

Letzte Zweifel, ob es sich bei der Leiche wirklich um die Vermisste handelt, soll indes die Obduktion klären. Die in die Wege zu leiten, dafür sind die Behörden in Frankreich zuständig. Nach Angaben von Stephan Laßotta stehe allerdings noch nicht fest, wie lange sich diese rechtsmedizinische Untersuchung zur Todesursache hinzieht. Der Pressesprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken: „Darauf haben wir keinen Einfluss.“

Wo die Kripo die Leiche der Frau aus Heusweiler entdeckten

Kripo-Beamte der National-Gendarmerie aus Metz hatten in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden ein Haus nahe der Grenze zum Warndt bei Völklingen durchsucht, wie Laßotta auf SZ-Anfrage berichtet. In Hargarten-aux-Mines, eine Gemeinde mit etwa 1000 Einwohnern auf der französischen Seite des Warndts. Der Ort liegt zwischen Bouzonville und Creutzwald.

Dort wohnt die Cousine (66) des Opfers in einem kleinen blauen Haus in der Rue de gare. Sie und ihr 44-jähriger Sohn waren bereits am Sonntag, 6. November, nach einer Fahrzeugkontrolle am Tag zuvor in Saarbrücken-Ensheim festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, die Heusweilerin umgebracht zu haben. Denn in dem Auto entdeckte die Polizei den Personalausweis der Vermissten sowie deren Sparbuch und wertvolle Uhren.

Wonach die Polizei nach dem Fund der Leiche nun fahnden

Zum Motiv des möglichen Verbrechens macht Laßotta bisher keine Angaben und verweist dabei auf die laufenden Ermittlungen. Auch nicht dazu, wie viel Geld auf dem Konto der Rentnerin war und ob dies eventuell mit der Tat zusammenhängt.

Zudem seien seine Kollegen noch bei den Nachforschungen, was seit dem 19. September geschah. An jenem Tag verabschiedete sich Lieselotte S. von ihren Nachbarn in den Urlaub. Ihr Ziel: der Schwarzwald. Mit einer Bekannten wolle sie sich auf den Weg machen, habe sie wissen lassen.

Mittlerweile ist klar: Sie war mit ihrer Cousine unterwegs und sie kamen in einem Hotel unter. Um auch hier die Fahnder bei ihrer Arbeit nicht zu blockieren, gibt der Polizeisprecher den genauen Ferienort nicht preis.

Zeugen wollen die Frau aus Heusweiler zuletzt am 1. Oktober bei ihrer Rückkehr gesehen haben. Dann verlor sich ihre Spur. Innigen Kontakt habe sie nicht mit ihrem Umfeld gepflegt. Sie habe sehr zurückgezogen gelebt, heißt es seitens der Ermittler.

Worauf sich die Fahndung des Weiteren konzentriert: Wo die 74-Jährige ihr Leben verlor? Starb sie erst im jetzt durchsuchten Haus in Lothringen? Wurde sie im Saarland bei ihrer Heimreise umgebracht? Oder stimmen die Aussagen gar nicht und sie musste bereits im Schwarzwald sterben? Auch diese Fragen seien bisher unbeantwortet.