Polizei suchte mit Drohnen und Hundestaffel Vermisste 101-Jährige aus Ormesheim lebend aufgefunden

Mit der Annahme sollten die Helfer richtigliegen, wie sich am Donnerstag gegen 11.45 Uhr herausstellte. Bereits in der Nacht waren Helfer von Feuerwehren und Polizei im Einsatz, suchten mithilfe von Drohnen und der Hundestaffel nach der Vermissten. Am Morgen begann die Bereitschaftspolizei den Wald systematisch zu durchsuchen – und wurde fündig. Beamte der Bereitschaftspolizei hätten die vermisste Frau im fraglichen Gebiet gefunden – lebend und ansprechbar, offenbar in einem Gestrüpp, wie ein Sprecher auf Nachfrage sagt. Die 101-Jährige sei nun für eine ärztliche Untersuchung auf dem Weg in ein Krankenhaus.