Vorfall in Heckendalheim : Falsche Bettlerin – Trickbetrüger rauben Rentnerpaar aus

Trickbetrüger nutzen die Hilfsbereitschaft und Gutherzigkeit von Menschen aus. So auch in einem aktuellen Fall in Heckendalheim.

Trickbetrüger haben in Heckendalheim ein älteres Ehepaar ausgeraubt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach ereignete sich die Tat bereits am Montag, 3. Oktober, gegen 15:30 Uhr in dem Haus des Rentnerpaares.

Eine Frau klingelte an dem Nachmittag bei den 83 und 86 Jahre alten Senioren. Sie bettelte dabei um Essen für ihre Kinder. Die Rentner baten die Frau herein. Während die vermeintliche Bettlerin das Ehepaar ablenkte, nutzte eine zweite Person die Situation und stahl mehrere Schmuckstücke aus dem Haus.

Die Betrüger brauchten etwa eine halbe Stunde für die Tat. Den Diebstahl hatte das Paar zunächst nicht bemerkt. Erst am nächsten Tag fiel auf, dass Schmuck fehlte.