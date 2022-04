Richtungsfahrbahn nach Luxemburg gesperrt : Schwerer Unfall auf der A8: Zwei Personen tödlich verletzt

Neunkirchen Auf der A8 zwischen Neunkirchen-Heinitz und Elversberg ist es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Was bislang bekannt ist.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstag auf der A8 zwischen Neunkirchen-Heinitz und Elversberg ein Pkw verunglückt. Das Fahrzeug war in Richtung Luxemburg unterwegs, als es laut Polizei in die Schutzplanke krachte. Zwei Personen wurden bei dem Unfall tödlich verletzt. Eine weitere Person verletzte sich schwer.