Sie lassen einfach nicht locker : Betrüger geben sich als Polizistin und Tochter aus: Saarbrücker Opfer um mehrere 10 000 Euro bestohlen

Betrug: Unbekannte erleichtern Saarländerin um mehrere 10 000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Saarbrücken Sie geben sich als verschollene Enkel, Hellseher oder vermeintliche Polizisten aus – auch im Saarland sind immer wieder Betrüger unterwegs. Ihren Opfern nehmen sie Tausende Euros ab. Jetzt hat sich im Saarland ein weiterer Betrugsfall ereignet.

Die Tochter sei in einen folgenschweren Unfall verwickelt. Dabei sei ein Mensch ums Leben gekommen. So meldete sich eine vermeintliche Polizistin bei einer Frau im Saarland und erzählte der Frau eine abenteuerliche Geschichte.

Das Unfall hätte sich laut der Polizistin im Ausland zugetragen. Sie solle hinter Gittern. Nur mit einer sündhaft teuren Kaution könne sie vorm Kittchen bewahrt werden. Die Polizei melde sich in dieser Angelegenheit bei der Mutter, um sie über die verfahrene Situation zu informieren. Auch die vermeintliche Tochter rieft an, klagte ihr Leid.

Die kontaktierte Frau, völlig in Panik versetzt, will ihrem Kind aus der Patsche helfen. Die hohe Summe an Bares hat sie nicht parat. Dafür aber Schmuck, viel Schmuck. Hochwertigen. Sie bietet diesen alternativ an, um ihre festsitzende Tochter auszulösen.

Opfer will ihrer Tochter rasch helfen

Ein Termin mit einem Kurier ist schnell vereinbart. Die aufgelöste Mutter trifft sich mit dem Überbringer am Treffpunkt. Sie gibt ihm die wertvollen Teile. In voller Überzeugung, das Richtige zum Wohl ihrer Tochter zu tun. Dann zieht der Unbekannte von dannen.

Kurze Zeit später stellt sich heraus: Weder eine echte Polizistin noch die leibliche Tochter waren es, die die 64-Jährige aus dem Regionalverband in Angst und Schrecken versetzten. Organisierte Betrüger prellten sie. An der ganzen Geschichte – kein Funken Wahrheit.

Mit diesem Trickbetrug brachten die unbekannten Täter ihr Opfer um Schmuck im Wert von mehreren 10 000 Euro. Nach Auskunft einer Sprecherin des Polizeipräsidiums in Saarbrücken sollen unter den Stücken unter anderem Broschen und Ketten gewesen sein. „Wir gehen davon aus, dass nach Schilderung zu dem verloren gegangenen Schmuck bis zu 60 000 Euro Schaden entstanden sind.“

Ob die Geprellte jemals wieder an ihre Stücke herankommt, bleibt abzuwarten. Vieles werde von den Betrügern rasch nach der Tat versetzt, so die Erfahrung der Fahnder. Durchaus würden aber auch Fälle aufgeklärt.

Betrüger überziehen das gesamte Saarland mit Schockanrufen

Und nicht immer schaffen es die gewieften Betrüger, ihre Opfer mit Horrorgeschichten dermaßen in die Enge zu treiben, dass sie auf die hanebüchenen Forderungen eingehen. So sei es am Dienstag, 5. April, nicht nur zu diesem Betrug im Regionalverband gekommen. An die 15 weitere Fälle seien den Ermittlern landesweit bekannt. Doch dabei sei es beim Versuch geblieben.

Ob es darüber hinaus noch für die Kriminellen zu erfolgreichen Schockanrufen kam? Die Dunkelziffer sei hoch, sagt die Polizeisprecherin. Viele zeigten aus Scham solche Taten nicht an. Darum könnte es durchaus sein, dass weitere Saarländer falschen Kindern, Enkeln oder Polizisten auf den Leim gegangen sind.

Täter nutzen auch Internet und Whatsapp

Um ans Ersparte oder an andere Wertgegenstände zu gelangen, sei den oft organisierten Banden jedes Mittel recht. Nicht nur per Telefon vollführten sie ihre Machenschaften. Das Internet nutzten sie ebenso für ihre schmutzigen Geschäfte, um in Kontakt mit den Opfern zu kommen. Zuletzt schrieben sie über den Textnachrichtendienst Whatsapp Saarländerinnen an und brachten sie um mehrere 1000 Euro. Dabei gaukelten die Gauner ebenfalls Notlagen naher Verwandter ihrer Opfer vor und ließen sich auf ein Konto entsprechende Summen überweisen.