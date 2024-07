Alleine 30 Einsätze in St. Wendel Gewitter und Starkregen sorgen am Montagabend für zahlreiche Feuerwehreinsätze (mit Fotos)

Saarbrücken · Am Montagabend zogen Gewitter und heftiger Regen über das Saarland. In einigen Gebieten hieß es „Land unter“. Es kam zu Dutzenden Einsätzen der Feuerwehr. Im Laufe der Woche ist jedoch Besserung in Sicht.

16.07.2024 , 09:34 Uhr

9 Bilder Starke Gewitterfront sorgt am Montagabend für zahlreiche Feuerwehreinsätze 9 Bilder Foto: Lukas Becker/Feuerwehr St. Wendel

Von Nico Bollinger und Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa