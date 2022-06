Öffentlichkeitsfahndung : 82-Jährige aus St. Ingbert als vermisst gemeldet: Wo ist Rosa-Maria Schmelzer?

St. Ingbert/Sulzbach Seit Montagnachmittag wird eine 82-jährige Saarländerin vermisst. Wie die Polizei am Morgen mitteilt, wurde Rosa-Maria Schmelzer zuletzt in Sulzbach gesehen.

Seit Montagnachmittag, 27. Juni, wird die 82-jährige Rosa-Maria Schmelzer aus St. Ingbert vermisst. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Vermisste befand sich zu dem Zeitpunkt stationär in der Klinik in Sulzbach, wo ihr Verschwinden am Montag gegen 16.45 Uhr bemerkt wurde.