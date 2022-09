Polizei bittet um Hinweise : Schulkinder von drei Männern angesprochen und mit Süßigkeiten gelockt

Dudweiler Drei Kinder wurden von drei Männern in Dudweiler angesprochen. Ihnen wurden Süßigkeiten angeboten, wenn sie mit zu einem Van kommen würden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag wurden zwei achtjährige Jungen auf dem Nachhauseweg von der Schule von drei Männern angesprochen. Der Vorfall ereignete sich in der Beethovenstraße in Dudweiler. Zuvor wurde dort schon einmal ein achtjähriges Mädchen ebenfalls von drei Männern angesprochen, teilt die Polizei mit. Dies sei durch die Ermittlungen am Montag bekannt geworden.