Schwere Schäden im Saarland Zahl der Unwetter-Einsätze steigt – mehr als 700 Mal mussten Retter helfen (mit Fotos)

Ein Hangrutsch an der A8 sowie eine geflutete Tiefgarage in Neunkirchen sorgten bis in die Nacht für viel Arbeit der Hilfsmannschaften. In Blieskastel-Assweiler stand der Aldi-Parkplatz unter Wasser. Die vorbeiführende Straße war blockiert. Im selben Ort mussten Kühe in einem Stall in den Fluten ausharren. Verletzte soll es keine gegeben haben.