Feuerwehr am Freitag im Dauereinsatz Rund 500 Unwettereinsätze: Schwere Schäden durch Starkregen im Saarland (mit Fotos)

Sowohl in Neunkirchen als auch dem Saarpfalz-Kreis waren die Folgen des sintflutartigen Regens am Freitagabend deutlich sichtbar. Straßen und Parkplätze wurden geflutet. Auch eine Tiefgarage war betroffen. An der A8 bei Neunkirchen gab es zudem einen Hangrutsch (siehe Fotos).