Blockaden und Schleichfahrten Riesen-Protest der Bauern legt Verkehr im Saarland lahm – Polizei warnt vor Autofahrt nach Saarbrücken (Fotos)

So versammeln sich Vertreter der Einzel- und Versandhandelsbranche am Verdi-Gebäude in Saarbrücken nahe der Westspange. Von dort wollen sie durch Burbach zum Haus des Arbeitgeberverbandes auf den Saarterrassen ziehen. Einen Sarg führen sie dann bei sich, mit dem sie symbolisch den Tarifvertrag zu Grabe tragen wollen. Das kündigt Verdi an. Vor dem Verwaltungstrakt werde dieser dann abgestellt und Totenlichter entzündet.