Bekannte Rechtsrockband vor Ort : Rechtsextremes Treffen in Mandelbachtaler Vereinsheim: Großaufgebot der Polizei schreitet ein

Mandelbachtal In einem Vereinsheim in der Gemeinde Mandelbachtal haben sich am Samstagabend offenbar etliche Personen aus der rechtsextremen Szene versammelt. Eine Band aus der Szene reiste für das Treffen an. Die Polizei schritt am späten Abend ein.

Die saarländische Polizei musste am späten Samstagabend ein großes Treffen von Personen aus der rechtsextremen Szene beenden. Das teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Sonntagmorgen mit. Demnach rückte ein Aufgebot von 40 Polizisten zu einem Vereinsheim in der Gemeinde Mandelbachtal aus – dort fand das Treffen statt.

Ein Kommando des Wach- und Streifendienstes der Polizei hatte das Treffen gegen 22.15 Uhr festgestellt. Mehrere Personen, die laut der Polizei klar der rechtsextremen Szene zuzuordnen waren, verließen zu diesem Zeitpunkt bereits das Vereinsheim. Zusammen mit den hinzugezogenen Einsatzkräften löste die Polizei das Treffen schließlich auf.

Die Veranstaltung die beim Eintreffen der Polizei festgestellt wurde, bestand noch aus rund 20 Personen und wurde als private Veranstaltung deklariert. Mehrere anwesende Personen konnten laut Polizei der rechtsextremen Szene zugeordnet werden. Eine laut Landespolizeipräsidium überregional bekannte Rechtsrockband war zuvor in dem Vereinsheim aufgetreten – allerdings bereits wieder abgereist.

Die Polizei stellte von allen Anwesenden die Identität fest und stellte mehrere Musik-CDs sicher. Mehr Details nannte die Polizei am Morgen in ihrer Mitteilung noch nicht. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern demnach noch an.