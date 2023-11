Das hätte auch anders ausgehen können Verfolgt, verlaufen, verschlafen – alkoholisierte Menschen hielten die saarländische Polizei am Samstag auf Trab

Bereits am Samstagabend fuhr eine betrunkene Autofahrerin einem Streifenwagen der Polizei Neunkirchen quasi in die Arme: Vor den Augen der Beamten fuhr die 30-jährige Fahrerin (aus der Gegenrichtung kommend) frontal in ein am Straßenrand geparktes Auto. Noch während die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, versuchte die Unfallverursacherin zu flüchten. Erfolglos: Nach einer kurzer Verfolgung wurde ihr Fahrzeug und ihr Führerschein sicher – und ein Atemalkoholwert von 2,1 Promille festgestellt. Nach eigenen Angaben habe die junge Frau aber nur ein Glas Wein getrunken.