Drei Fälle bisher bekannt : Polizei warnt vor manipulierten Geldautomaten im Saarland

In den vergangenen Wochen sind drei Fälle von manipulierten Geldautomaten bekannt geworden. Die Polizei im Saarland rät Bankkunden zu erhöhter Wachsamkeit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben Unbekannte an Geldautomaten unterschiedlicher Geldinstitute in Merzig, Völklingen und Saarbrücken-Burbach die Einschubfächer für Geldkarten manipuliert. Die Geldautomaten gaben die eingeführten Karten nicht mehr aus.

In einem der Fälle sprach laut Polizei ein bislang unbekannter Mann die Geschädigte an. Unter dem Vorwand, er habe eben am selben Automat Geld abgehoben und seine Karte sei ebenfalls einbehalten worden, forderte er die Geschädigte auf, den "Hilfe-Button" zu drücken und erneut die PIN einzugeben. Nachdem dies ebenfalls nicht zum Erfolg führte, verließ die Geschädigte die Bank, der Unbekannte blieb zurück.