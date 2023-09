Vorfall in Neunkirchen Aggressiv gegen Beamte – Polizei setzt bei Verhaftung Taser gegen Mann ein

Neunkirchen · Am Samstagmorgen wollten Polizeibeamte einen Mann in Neunkirchen verhaften. Er und seine Freundin reagierten so aggressiv, dass die Beamten einen Taser einsetzten.

10.09.2023, 11:29 Uhr

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Neunkirchen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt