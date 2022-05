Zwei weitere Täter : Nach Wohnungseinbruch in Überherrn: Polizei fasst 26-Jährigen mit Diebesgut

Überherrn Sie haben einen Tresor und Bargeld entwendet – drei Männer sind in eine Wohnung in Überherrn eingebrochen. Jetzt hat die Polizei einen der Täter festgenommen.

Die drei Männer hatten sich am Dienstagabend, 10. Mai, gegen 12 Uhr zunächst Zugang zu einem Mehrparteienhaus in Überherrn verschafft und dann die Tür einer Wohnung ausgehebelt. Danach stahlen die Täter einen Würfeltresor und ein Glas mit Münzen – insgesamt ein vierstelliger Betrag. Über die Terrasse der Wohnung flüchteten die Männer mit ihrem Diebesgut über die Straße Am Alten Bahnhof in Richtung Richard-Wagner-Straße.