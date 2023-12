Razzia in Lebach Saar-Polizei beschlagnahmt Materialien zum Bau von Sprengstoff

Polizei und Kampfmittelräumdienst stellten zwei Tage vor dem Jahreswechsel bei einem 33-Jährigen in Lebach im Saarland Materialien sicher, die zum Bau von Sprengstoff genutzt werden können. Darunter etwa Kaliumnitrat, Holzkohlepulver und Wasserstoffperoxid, das er zuvor im Internet an seine Adresse geordert hatte. Was er offenbar nicht wusste: Auf Grundlage einer EU-weiten Verordnung, dem so genannten Sprengstoff-Monitoring, wurde das Bundeskriminalamt (BKA) über den Einkauf informiert.