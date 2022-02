Bei Völklingen : Vier Verletzte bei Autounfällen im Saarland

Am späten Freitagabend hat es im Saarland mehrere Autounfälle gegeben. Die beteiligten Personen mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Im Saarland hat es am Freitagabend im Raum Völklingen zwei Autounfälle mit verletzten Personen gegeben. Das teilte die Polizeiinspektion Völklingen am Samstag mit. Demnach seien vier Personen in Krankenhäuser gebracht worden.