Trotz Rettungshubschrauber-Einsatz Unglück in Wadgassen – Mann (60) stirbt nach Arbeitsunfall

Update | Wadgassen · Zu einem Notfall ist es am Hallenbad in Wadgassen-Differten gekommen. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten waren vor Ort. Was über den Vorfall bekannt ist.

21.12.2023 , 07:44 Uhr

11 Bilder Dramatischer Arbeitsunfall in Wadgassen – Opfer in Lebensgefahr 11 Bilder Foto: Ruppenthal