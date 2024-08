Bahn-Fahrt endet in Merchweiler Attacke wegen Fahrscheinkontrolle – Jugendliche (16) greift Schaffner an und beißt Polizisten

Ein eigentlich ganz üblicher Vorgang hat eine Gruppe Reisender offensichtlich dermaßen in Rage gebracht, so dass eine Zugfahrt in Merchweiler (Landkreis Neunkirchen) unvorhergesehen endete. Die Gestrandeten mussten sich darum anderweitig umsehen, an ihr Ziel zu gelangen. Denn die Bundespolizei war lange damit beschäftigt, die Lage in den Griff und Auskunft von den Beschuldigten zu bekommen. Dabei soll ein Mädchen völlig ausgerastet sein und einen Beamten gebissen haben.