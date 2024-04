Neue Zahlen Wo die Kriminalität im Saarland am höchsten ist

Platz 24: Weiskirchen

Platz 24 geht an Weiskirchen. In der Gemeinde an der rheinland-pfälzischen Grenze wurden im Jahr 2023 statistisch 4265 Straftaten pro 100 000 Einwohner verübt.

Straftaten insgesamt in Weiskirchen:

2023: 271

2022: 366

2021: 370

2020: 495