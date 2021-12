Daten der Landespolizei : Auch als Elektroschocker – Wie die Polizei im Saarland Taser einsetzt

Taser sollen Gegner unschädlich machen, ohne, dass dabei eine Schusswaffe benutzt werden muss. Die Polizei im Saarland benutzt die Geräte erst seit dem vergangenen Jahr. Jetzt wurde bekannt, wann die Geräte bisher zum Einsatz kamen.

Die Polizei im Saarland hat sogenannte Taser in diesem Jahr bislang zwölf Mal eingesetzt, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mit. In den Fällen sei es entweder zum Abschuss von Pfeilelektroden aus der Distanz auf die Zielperson gekommen, oder das Distanzelektroimpulsgerät sei im „Kontaktmodus“ genutzt worden – das heißt im Körperkontakt als Elektroschocker. Die Taser wurden im Saarland offiziell im Juni 2020 eingeführt. Inzwischen seien alle Polizeiinspektionen damit ausgestattet: Für den Wach- und Streifendienst gebe es insgesamt 53 Taser.