Polizei ermittelt in Weiskirchen : Hund beißt elfjährigem Mädchen ins Schienbein – Wollten Halter die Attacke vertuschen?

Weiskirchen Nach der Hundeattacke Mädchen einfach nach Hause geschickt? Die Polizei ermittelt nun gegen die Halter. Außerdem hofft sie auf Zeugenaussagen.

Laut Polizei war das Mädchen in Weiskirchen-Rappweiler auf ihrem Rad unterwegs, als ein „kleiner, weißer, zotteliger Hund“ in der Straße Am Sportplatz ohne Leine auf sie zulief. Die Elfjährige glaubte, dass der Hund nur an ihrer schnuppern wollte – täuschte sich dabei jedoch. Stattdessen setzte er zur Attacke an.