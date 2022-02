Einsatz für die Feuerwehr : Wohnhaus in Bierbach fängt Feuer – Dach stürzt komplett ein (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 16 Bilder Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen

Blieskastel Die Feuerwehr in Blieskastel musste in der Nacht zu einem Brand ausrücken. Ein Wohnhaus in Bierbach stand in Flammen. Erschwert wurde die Arbeit durch Sturmtief „Antonia“. Was bisher bekannt ist.

„Als wir in die Straße kamen, schlugen Flammen aus dem kompletten Dachgeschoss des Doppelhauses“, sagte Feuerwehrsprecher Eric Dessloch. Um 2.46 Uhr wurde die Feuerwehr Blieskastel wegen eines Wohnhausbrandes in Bierbach alarmiert und stieß bei der Ankunft auf einen lichterloh brennenden Dachstuhl.

Das Feuer bekämpfte die Feuerwehr Blieskastel von allen Gebäudeseiten und von einer Drehleiter aus mit Wasser. Einsatzkräfte der Feuerwehren Homburg und St. Ingbert kamen zur Unterstützung dazu. Die Pfalzstraße, die Ortsdurchfahrt von Bierbach, ist seit Einsatzbeginn voll gesperrt und ist es wegen Nachlöscharbeiten noch am Montagmorgen. Herabfallende Dachziegel und Gebälk machten Absperrungen erforderlich.

Das Feuer war gegen 4 Uhr gelöscht, zu diesem Zeitpunkt war das Dach komplett eingestürzt. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden entsprechend hoch. Nach Angabe der Polizei tobte ein Gewittersturm mit Hagel zur Zeit des Brandausbruchs über Blieskastel. Als Brandursache sei ein Blitzschlag wahrscheinlich, was allerdings von den Brandermittlern noch näher untersucht werden müsse. Verletzte habe es nicht gegeben, die Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit bringen können.