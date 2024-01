„Das erträgliche Maß ist deutlich überschritten“ Großer Bauern-Protest im Saarland erwartet – Polizei rechnet mit massiven Verkehrsproblemen

Die Polizei rechnet am Montag, 8. Januar, mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Saarbrücken, aber auch im gesamten Saarland: Für diesen Tag haben die Spitzenverbände der Landwirte bundesweit zu Protestaktionen aufgerufen. Eine Kundgebung mit vorheriger Sternfahrt ist auch in der Region angekündigt.