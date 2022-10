Nach Obduktionsergebnis : Frau (34) in Schmelz getötet – erste Details zur Tat und dem mutmaßlichen Täter

In diesem Haus soll die 34-Jährige am Sonntag, 2. Oktober, getötet worden sein. Foto: Brandon-Lee Posse

Schmelz Der gewaltsame Tod einer Frau in Schmelz hat am Sonntag die Polizei beschäftigt, der mutmaßliche Täter ist festgenommen. Die Anwohner grübeln, wie es zu der Tat kommen konnte. Nach den Obduktionsergebnissen am Morgen sind jetzt weitere Details bekannt geworden.