533 Gegenstände sichergestellt Schlag gegen Verbreitung von Kinderpornografie – Durchsuchungen in 22 saarländischen Städten und Gemeinden

Der Polizei im Saarland ist in den vergangenen drei Wochen ein Schlag gegen die Verbreitung von Kinderpornografie gelungen. In insgesamt 22 saarländischen Städten und Gemeinden fanden dabei 47 Durchsuchungen von Anwesen statt, in Saarbrücken, Völklingen, Neunkirchen, Merzig, Dillingen, Beckingen und Homburg wurden jeweils mehrere Objekte untersucht. In Bous, Saarlouis, Ottweiler, Marpingen, Schiffweiler, Merchweiler, Rehlingen-Siersburg, Wallerfangen, Nohfelden, Ensdorf, Nalbach, Spiesen-Elversberg, Sulzbach und St. Ingbert gab es jeweils eine Durchsuchung.