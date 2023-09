Mit Video der Überwachungskamera Dreister Tankbetrug in Überherrn eskaliert – „so etwas habe ich noch nie erlebt“

Vier unscheinbare Autos verteilen sich zeitgleich an die Zapfsäulen einer Tankstelle in Überherrn, Saarland. Vier junge Männer steigen abwechselnd aus ihren Autos und greifen jeweils nach einer Zapfpistole. Es ist 21.45 Uhr am Dienstagabend, 19. September. Eine Überwachungskamera zeichnet die Szenerie auf. Schnell wird klar, hier ist etwas faul. Ein Mann im Bildvordergrund zieht sich die Kapuze tief ins Gesicht, ein anderer wirkt nervös, ein Dritter hat weiße Farbe im Gesicht, und der Vierte trägt eine medizinische Maske.