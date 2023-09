Mit Video der Überwachungskamera „Wie in einem schlechten Film“– dreister Tankbetrug in Überherrn eskaliert

Doch der Tankbetrug an diesem Dienstag ist anders als die vorhergegangenen. Als sich der Vorfall ereignet, arbeitet Mitarbeiterin Tanja Brüning an der Kasse. Sofort bemerkt sie ein verdächtiges Saarbrücker Kennzeichen mit den Ziffern 666 an einem schwarzen Audi. Sie hat dasselbe Kennzeichen bereits an einem anderen Auto gesehen, bei dem der Fahrer ebenfalls die Zeche geprellt hatte. Ein weiteres Kennzeichen an einem Renault Captur soll ebenfalls gestohlen worden sein. Laut Brüning hat sich am Mittwoch eine Frau gemeldet, die behauptet, dass ihr dieses Kennzeichen auf einem Friedhofsparkplatz entwendet worden sei. Die beiden weiteren Autos an der Tankstelle haben französische Kennzeichen.