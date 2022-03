In der Nacht auf Samstag : Unbekannte zünden in Schiffweiler und Neunkirchen mehrere Container und ein Auto an

Schiffweiler/Neunkirchen In Schiffweiler und Neunkirchen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Container sowie ein Auto angezündet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Täter sind noch unbekannt.

In Schiffweiler und Neunkirchen-Wellesweiler hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich mehrmals gebrannt. So setzten Unbekannte laut Ermittler in der Kreisstraße in Schiffweiler insgesamt drei und im Gewerbepark Klinkenthal zwei Papiercontainer in Brand. Die Taten ereigneten sich am 18. März zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr. Kurz nach Mitternacht, gegen 00.30 Uhr, brannte ein weiterer Papiercontainer in der Pestalozzistraße in Neunkirchen-Wellesweiler.