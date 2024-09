Weitere Fälle nicht auszuschließen Bundesweite Bombendrohungen – auch zwei saarländische Schulen betroffen

(ian) Am Wochenende sind anonyme Bombendrohungen an zahlreiche Schulen in ganz Deutschland versendet worden. Auch im Saarland haben zwei Schulen am Sonntag, 8. September, Drohschreiben per E-Mail erhalten, wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag auf Anfrage erklärte. Die Schreiben seien im Wortlaut identisch – wie alle in den letzten Tagen bei der Polizei gemeldeten Drohungen gegen Schulen in Deutschland. In den Schreiben werde behauptet, dass in den entsprechenden Gebäuden Sprengsätze deponiert seien. Außerdem stellten sie einen „Bezug zur Lage in Nahost“ her, wie aus einer Mitteilung des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz hervorgeht.