Weitere Fälle nicht auszuschließen Bundesweite Bombendrohungen – auch zwei saarländische Schulen betroffen

Anonyme Bombendrohungen gingen am Wochenende an zahlreiche Schulen in ganz Deutschland. Auch zwei Schulen im Saarland haben am Sonntag, 8. September, Drohschreiben per E-Mail erhalten, wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung erklärt.