In Fahrtrichtung Luxemburg : A620 aktuell vollgesperrt: Geisterfahrer verursacht Unfall mit zwei Verletzten

Foto: dpa/Stefan Puchner

Auf der A620 in Fahrtrichtung Luxemburg war am Abend ein Verkehrsteilnehmer als Geisterfahrer unterwegs – es kam zu einer folgenschweren Kollision. Die A620 in Fahrtrichtung Luxemburg ist aktuell gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A620 bei Saarlouis am Montagabend: Wie die Führungs- und Lagezentrale des Landespolizeipräsidiums am Abend bestätigte, kam es dort wohl aufgrund eines Geisterfahrers zu einer Kollision. Demnach wurde der Polizei gegen 20.45 Uhr ein Falschfahrer gemeldet, der in Richtung Saarbrücken unterwegs sei – allerdings auf der Spur mit Fahrtrichtung Luxemburg.

Kurz nach der Meldung erreicht die Polizei dann die Mitteilung über die Kollision mit dem gleichen Auto, das zuvor als Geisterfahrer gemeldet wurde. Die Kollision ereignete sich laut Polizeisprecher ungefähr auf der Höhe Saarlouis-Mitte. Die A620 ist aufgrund des Unfalls auch jetzt (Stand: 22.10 Uhr) noch vollgesperrt.