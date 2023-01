Autos krachen ineinander : Geisterfahrer verletzt Frau bei Unfall auf A 620 schwer

Update Auf der A620 in Fahrtrichtung Luxemburg war am Montagabend ein BMW-Fahrer in falscher Richtung unterwegs – es kam zu einer folgenschweren Kollision. Die Details des Unfalls.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A620 bei Saarlouis am Montagabend: Wie die Polizeiinspektion Saarlouis am Morgen bestätigte, kam es dort aufgrund eines Geisterfahrers zu einer Kollision. Demnach wurde der Polizei erstmals gegen 20.40 Uhr ein Falschfahrer gemeldet, der in Richtung Saarbrücken unterwegs war– allerdings auf der Spur mit Fahrtrichtung Luxemburg.

Falschfahrer verursacht Unfall auf der A620 bei Saarlouis

Bei der Führungs- und Lagezentrale gingen zahlreiche Anrufe ein, die den Falschfahrer mit einen roten 6er BMW zwischen Ausfahrten Wallerfangen und Saarlouis-Mitte gesehen hatten. An letzterer verursachte der 38-jährige Fahrer dann einen Unfall. Er rammte eine Frau in einem weißen Citroen, die dem Mann nicht mehr ausweichen konnte und frontal mit dem BMW kollidierte. Die 35-jährige Frau mit Wohnsitz in Frankreich wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei stellte nach dem Eintreffen am Unfallort fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Sie zogen daraufhin seinen Führerschein ein. Beide Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und anschließender Fahrbahnreinigung musste die A 620 in Fahrtrichtung Luxemburg für ca. 4 Stunden vollgesperrt werden. Neben etlichen Polizeikommandos aus Saarlouis und Umgebung waren auch ein Notarzt, zwei Rettungsfahrzeuge des DRK sowie die Feuerwehr Saarlouis mit rund 45 Kräften aus den drei Löschbezirken Innenstadt, West und Lisdorf vor Ort im Einsatz.